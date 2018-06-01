İstanbul'da enflasyon mayıs ayında yüzde 0.84 arttı

01 Haziran 2018

İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.84 artarken, giyim harcamalarında yüzde 7.06 artış, gıda harcamalarında ise yüzde 0.13 azalış gözlendi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttı.

Perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.81, toptan fiyatlar ise yüzde 14.84 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.56, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.05 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar Mayıs'ta bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 7.06, diğer harcamalar grubunda yüzde 3.14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2.28, konut harcamalarında yüzde 1.57, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.39, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.61 artış izlendi.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.81, gıda harcamalarında yüzde 0.13 azalış gerçekleşti.

Toptan fiyatlar Mayıs'ta ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 12.35, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.88, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.80, mensucat grubunda yüzde 0.43 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0.25 azalış kaydedildi.

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini 4 Haziran'da saat 10:00'da açıklayacak.

TÜFE'de Mayıs ayında medyan bazında yüzde 1.45 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 10.15'ten yüzde 11.50'ye yükseldi.

TCMB'nin Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oluyor.