İtalya bütçede ısrarcı

14 Kasım 2018

İtalya, Avrupa Komisyonu'nun geçen ay AB kurallarına aykırı bularak reddettiği 2019 bütçe taslağını, itiraza neden olan büyüme ve açık tahminlerini değiştirmeden bir kez daha Komisyon'a sundu. Taslakta sadece kamu borcu tahmini düşürüldü.

AB kuralları, İtalya gibi ağır borç yükü altında olan hükümetlerin bütçe açıklarını ve borçlarını her yıl düşürmelerini şart koşuyor.

Roma, Komisyon'un ve IMF'nin "gerçek olmayacak kadar yüksek" bulduğu 2019 ve 2020 büyüme tahminlerinde ısrar ediyor. Buna göre 2019 GSYH büyümesi tahmini yine yüzde 1.5 ve 2020 büyümesi de yüzde 1.6 olarak korundu.

Hükümet bütçe açığı hedefini de daha önce yaptığı gibi, 2019 için yüzde 2.4 olarak belirtti, 2018 beklentisi ise yüzde 1.8.

Taslak bütçede bu yıl hükümetin özelleştirmelerden elde etmeyi düşündüğü gelir sayesinde, kamu borcunun 2019'da ve 2020'de düşeceği öngörülüyor.

Kaynak: Reuters