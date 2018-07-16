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"İtalya eurodan ayrılmayı planlamıyor"

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, hükümet programında Euro Bölgesi'nde ayrılmak gibi bir maddenin olmadığını bildirdi.

İtalya eurodan ayrılmayı planlamıyor
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İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, euroyu eleştirdi ancak İtalya'nın Euro Bölgesi'nden ayrılma planı olmadığını söyledi.

Moskova'da basın toplantısı planlayan İtalya İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı Lig Partisi Başkanı Salvini, "Euro Bölgesi'nden ayrılmak bu hükümetin programında yok" diye konuştu.

Salvini, euroyu "Kötü şekilde başlayan bir deneyim" olarak tanımladı.

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