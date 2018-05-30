"İtalyan tahvillerinde yüzde 3 getiri riski karşılamaz"

30 Mayıs 2018

Pimco baş yatırım yetkilisi Andrew Ball, İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinde getirinin, hali hazırda yatırımcıların gördükleri ülke riskini karşılamak için yeterli olmadığını söyledi.

İtalya'nın Euro Bölgesi'nden ayrılması riskinin düşük olmasına karşın, cari devlet tahvili getirilerinin olası riski karşılamadığını savunan Ball, "İtalya'nın Euro Bölgesi içinde kalmaya devam etmesi yüksek olasılık ve bir temerrüt yaşanması riski düşük. Ancak açık olmak gerekirse yüzde 3 seviyesinde getiri bu riskleri karşılamak için yetersiz" diye konuştu.