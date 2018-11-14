Japon ekonomisi küçüldü

14 Kasım 2018

Japonya'da GSYH 3. çeyrekte doğal felaketlerin ihracata ve turizm harcamalarına zarar vermesinin etkisi ile beklentilerin üzerinde daraldı.

Bu dönemde GSYH geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

Sermaye harcamaları yüzde 0,2 azalırken, bu son 2 yılda görülen ilk düşüş oldu. Japon ekonomisinin motoru olan ihracat da yıllık bazda yüzde 0,1 daraldı. İhracatta görülen düşüş bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,8 oldu.