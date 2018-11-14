ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Japon ekonomisi küçüldü

Japon ekonomisi yıllık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde daraldı.

Japon ekonomisi küçüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Japonya'da GSYH 3. çeyrekte doğal felaketlerin ihracata ve turizm harcamalarına zarar vermesinin etkisi ile beklentilerin üzerinde daraldı.

Bu dönemde GSYH geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

Sermaye harcamaları yüzde 0,2 azalırken, bu son 2 yılda görülen ilk düşüş oldu. Japon ekonomisinin motoru olan ihracat da yıllık bazda yüzde 0,1 daraldı. İhracatta görülen düşüş bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,8 oldu.

Son dakika büyüme japonya

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.