Japon hükümetinin tercihi Kuroda

12 Şubat 2018

Japon hükümeti, cari görev dönemi nisan ayında sona erecek Haruhiko Kuroda'yı ikinci bir dönem için BOJ Başkanlığı'na aday gösterme kararı aldı.

Bankacılık sektörü Kuroda'nın yeniden aday gösterilmesini iyi bir işaret olarak değerlendirirken, bunun gevşek para politikasının devam edeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Kuroda'nın yeniden BOJ başkanı olabilmesi için parlamentonun her iki kanadının da onayı gerekiyor. Ancak Başbakan Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elinde tutuyor ve Kuroda'nın yeniden atanmasının önünde engel görünmüyor.

Japon basını cuma günü yaptığı haberlerde Kuroda'nın yeniden aday göstereceğini duyurmuştu.