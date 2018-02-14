Japonya'da büyüme beklentinin gerisinde kaldı
Japon ekonomisi, 2017 yılının son çeyreğinde beklentilerin gerisinde kaldı.
Japon ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde ekonomistler beklentilerinin gerisinde bir büyüme gösterdi.
2017 yılının son çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı. Temmuz-Eylül döneminde GSYH revize verilerle yüzde 2,2 artmıştı. Ekonomistler Ekim-Aralık döneminde GSYH'nın yüzde 0,9 büyümesini bekliyorlardı.
Dördüncü çeyrekte özel sektör tüketimi yıllık bazda yüzde 0,5 artarken, sermaye harcamaları yüzde 0,7 yükseldi.
Yaşanan yavaşlamaya rağmen Japon ekonomisi son 8 çeyrektir büyüyor.