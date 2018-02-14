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Japonya'da büyüme beklentinin gerisinde kaldı

Japon ekonomisi, 2017 yılının son çeyreğinde beklentilerin gerisinde kaldı.

Japonya'da büyüme beklentinin gerisinde kaldı
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Japon ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde ekonomistler beklentilerinin gerisinde bir büyüme gösterdi.

2017 yılının son çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı. Temmuz-Eylül döneminde GSYH revize verilerle yüzde 2,2 artmıştı. Ekonomistler Ekim-Aralık döneminde GSYH'nın yüzde 0,9 büyümesini bekliyorlardı.

Dördüncü çeyrekte özel sektör tüketimi yıllık bazda yüzde 0,5 artarken, sermaye harcamaları yüzde 0,7 yükseldi.

Yaşanan yavaşlamaya rağmen Japon ekonomisi son 8 çeyrektir büyüyor.

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