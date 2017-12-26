Japonya'da işsizlik 24 yılın en düşük seviyesinde
Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,7'ye geriledi. Bu, Kasım 1993'ten bu yana görülen en düşük seviye.
Japonya'da işsizlik oranı son 24 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ülkede işsizlik, kasım ayında ekimdeki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 2,7'ye geriledi. Bu, Kasım 1993'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Ekonomistler, işsizlik oranının yüzde 2,8'de kalmasını bekliyorlardı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre aynı ayda açık iş sayısının başvuranlara oranı da son 44 yılın en yüksek seviyesine çıkarak ekimdeki 1,55'ten 1,56'ya yükseldi.