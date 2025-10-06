Japonya'da Takaichi etkisi: Borsa rekor kırdı, yen değer kaybetti

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliğine çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaichi Sanae'in seçilmesiyle piyasalar hareketlendi.

Takaichi, parlamento tarafından onaylanırsa Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Takaichi'nin iktidar partisi liderliğine seçilmesi yeni zayıflatırken ülkenin borsası yeni rekor seviyeye ulaştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 47.976,98 puanla rekor seviyeyi gören Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 4,7 değer kazandı.

Borsadaki yükselişte Takaichi'nin gevşek para politikasından yana tavrıyla bilinmesi etkili oldu.

Yen dolar karşısında değer kaybetti

Yatırımcıların, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri yükseltmeye devam edeceği yönündeki beklentilerini düşürmeleriyle yen dolar karşısında değer kaybetti.

Yen, Takaichi'nin parti lideri seçilmesinin ardından dolar karşısında beş ayın en büyük kaybını verdi.

Dolar/yen paritesi 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 150 seviyesinin üzerine çıktı. Gün içerisinde 150,440 seviyesine kadar ulaşan dolar/yen paritesi saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,74 yükselişle 150,04 seviyesinde bulunuyor.

Yen, euro karşısında ise yüzde 1,4 düşüşle 175,63 dolara gerileyerek Euro'nun kullanılmaya başlamasından bu yana görülen en düşük seviyeye yaklaştı.