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Jeopolitik gerginlikler petrol fiyatını destekliyor

Jeopolitik gerilim noktalarındaki hareketlilik petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Petrol, bu sabah 65 doların üzerinde yer alıyor.

Jeopolitik gerginlikler petrol fiyatını destekliyor
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Cuma günü 64,52 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,10 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7'lik artışla 65,34 dolardan işlem gördü.

Uzmanlara göre, haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının temel destek noktaları, doların değer kaybetmesi, Asya borsaları başta olmak üzere piyasaların toparlanma eğilimi göstermesi ve jeopolitik gerilim noktalarındaki hareketlilik oldu.

Uzmanlar ayrıca, İsrail'in İran'a yönelik açıklamaları ve Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco şirketinin halka arzı öncesi fiyat istikrarı için attığı adımların küresel anlamda petrol fiyatlarının desteklenmesine devam edebileceğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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