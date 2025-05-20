Altın fiyatlarında düşüş yeni haftaya da taşındı. ABD dolarının hafif değer kazanması ve Rusya ile Ukrayna arasında potansiyel bir ateşkes beklentisinin güçlenmesi, güvenli liman talebini azaltarak altın üzerinde baskı yarattı.

Ons altın, yeni güne yüzde 0,5 oranında değer kaybıyla 3 bin 210 dolar seviyesinde başladı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 218,40 dolardan işlem görüyor.

Türkiye’de ise gram altın fiyatları da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş eğiliminde. Güne yüzde 0,5'lik kayıpla başlayan gram altın, 4 bin 11 liradan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, tarafların kısa süre içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağı mesajı da altın fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Capital.com’un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "3 bin 200 doların altına sarkmalarda alıcıların devreye girdiğini görüyoruz. Ancak jeopolitik risklerin daha da gevşemesi ve ABD’deki mali politikaların tahvil piyasası üzerinde baskılama yapması halinde altında daha büyük bir geri çekilme görebiliriz" dedi.

Gram Altın

Alış: 4.010,64 TL

Satış: 4.011,15 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.662,00 TL

Satış: 6.727,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.324,00 TL

Satış: 13.455,00 TL

Tam Altın

Alış: 26.404,66 TL

Satış: 26.926,33 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.567,00 TL

Satış: 26.830,00 TL

Ata Altın

Alış: 27.229,80 TL

Satış: 27.917,48 TL