Jeopolitik riskler azalıyor, altın fiyatları geri çekiliyor! (20 Mayıs güncel altın fiyatları)
Altın fiyatları, doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna hattında olası ateşkese yönelik iyimserliğin artmasıyla geriledi. Uzmanlar, jeopolitik tansiyonun daha da düşmesi halinde altın fiyatlarında daha büyük bir düzeltme yaşanabileceğini belirtiyor. Peki 20 Mayıs Salı sabahında güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Ons altın kaç dolar? İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş yeni haftaya da taşındı. ABD dolarının hafif değer kazanması ve Rusya ile Ukrayna arasında potansiyel bir ateşkes beklentisinin güçlenmesi, güvenli liman talebini azaltarak altın üzerinde baskı yarattı.
Ons altın, yeni güne yüzde 0,5 oranında değer kaybıyla 3 bin 210 dolar seviyesinde başladı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 218,40 dolardan işlem görüyor.
Türkiye’de ise gram altın fiyatları da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş eğiliminde. Güne yüzde 0,5'lik kayıpla başlayan gram altın, 4 bin 11 liradan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, tarafların kısa süre içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağı mesajı da altın fiyatlarındaki düşüşü destekledi.
Capital.com’un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "3 bin 200 doların altına sarkmalarda alıcıların devreye girdiğini görüyoruz. Ancak jeopolitik risklerin daha da gevşemesi ve ABD’deki mali politikaların tahvil piyasası üzerinde baskılama yapması halinde altında daha büyük bir geri çekilme görebiliriz" dedi.
Gram Altın
Alış: 4.010,64 TL
Satış: 4.011,15 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.662,00 TL
Satış: 6.727,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.324,00 TL
Satış: 13.455,00 TL
Tam Altın
Alış: 26.404,66 TL
Satış: 26.926,33 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 26.567,00 TL
Satış: 26.830,00 TL
Ata Altın
Alış: 27.229,80 TL
Satış: 27.917,48 TL