JP Morgan analisti: Güçlü boğa piyasasının tekrarı zor

19 Şubat 2018

Piyasalarda şubat ayı başında yaşanan sert düşüş sonrasında görülen toparlanma sonrası, S&P 500 Endeksi'nin geçen hafta son 5 yılın en iyi haftasını geçirmesi Wall Street için 2018 beklentilerini iyileştirdi.

Ancak, analistler 2017 yılındaki kadar güçlü bir boğa piyasasının muhtemelen görülemeyeceğini ifade ediyor.

JP Morgan Private Bank küresel yatırım analisti Monica DiCenso, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "2017 yılındaki büyük yükselişin tekrarlanmasını öngörmek zor. Ancak bu güçlü getiriler görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. S&P 500'de bu yıl yükselişin yüzde 11-13 aralığında olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Yüzde 11 seviyesinde bir yükselişin tarihi standartların üzerinde olduğunu kaydeden DiCenso, S&P 500'ün geçtiğimiz 10 yılda ortalama yüzde 8 yükseldiğini hatırlattı.

S&P 500 2008'de yüzde 39 gerilerken, 2013 yılında yüzde 30 yükseliş göstermişti.