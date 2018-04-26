JP Morgan: TCMB, kurda yükselişi engellemeye hazır

26 Nisan 2018

TCMB'nin dün piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı kararı almasını değerlendiren JP Morgan, bu faiz artırımının politika yapıcıların kurlarda son dönemde yaşanan oynaklıktan tedirgin oldukları ve seçimlere kadar kurlarda yükselişi engellemek için daha fazla adım atmaya hazır oldukları görüşünü desteklediğini bildirdi.

Dün faizin beklentilerin üzerinde artırılmasının kendilerinde, TCMB'nin 7 Haziran'da yapılacak PPK toplantısında daha fazla faiz artırımı konusunda eğilimin daha zayıf olacağı beklentisi oluşturduğunu ifade eden JP Morgan, "TCMB'nin ancak TL üzerinde ciddi baskı oluşması ve rekor seviyelere gerilemesi halinde faiz artırmasını bekliyoruz. Hali hazırda faizin seçimlerden sonra, Temmuz ayında 50 baz puan artırılacağını öngörüyoruz" dedi.

Temmuz ayında faiz artırımı beklentisinin temelinde, seçimler sırasında artacak belirsizlikler ve piyasa oynaklığının kredibilitenin onarılmasını gerektireceği öngörüsünün yer aldığını vurgulayan JP Morgan, aşırı bir piyasa oynaklığı ortaya çıkması halinde faiz artırımının Haziran ayına çekilebileceğini de belirtti.

Ancak JP Morgan, seçimlerden piyasa dostu bir sonuç çıkması ve ciddi bir kredibilite sorunu oluşmaması, piyasaların güçlü olmaya devam etmesi halinde Temmuz ayındaki faiz artırımından kaçınılabileceğini de vurguladı.

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