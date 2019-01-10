JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor

10 Ocak 2019

ABD'li yatırım bankası JP Morgan analistleri finansal krizin ilk belirtilerinin görüldüğü 2006 yılından bu yana ilk defa bu kadar fazla sayıda gelişmekte olan ülkenin faiz oranlarını yükselteceğini tahmin ediyor.

JP Morgan tarafından yapılan sunumda, gelişmekte olan 24 ekonomiden 19'unun faiz oranlarını yükseltebileceği gösterildi. Bu sunuma göre sadece Malezya faizleri sabit tutacak, Nijerya, Hindistan, Çin ve Türkiye ise faizleri düşürecek.

JP Morgan, Türkiye'nin mevcut durumda yüzde 24 olan politika faizini 2019'ın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e, üçüncü çeyreğinde yüzde 20.50'ye ve son çeyreğinde ise 17.50'ye düşürmesini bekliyor.

Listede para biriminin sert değer kaybetmesiyle faiz oranını yüzde 60'a kadar yükselten Arjantin gibi ülkelere yer verilmedi.

Sunumu hazırlayan JP Morgan'ın küresel araştırma birimi başkanı Joyce Chang, ABD Merkez Bankası'nın bu yılki faiz artırım sayısını asgariye indirmesi halinde gelişmekte olan ülkelerdeki artış sayısının da azalabileceğini ifade etti. Bununla birlikte faizlerdeki trend yukarı yönlü olmayı sürdürüyor.

Brezilya ve Rusya'dan Ermenistan ve Zambiya'ya kadar büyük veya küçük birçok gelişmekte olan ülke 2015 ile 2018 yılının başları arasında faiz oranlarını düşürerek fon yöneticilerinin kârlarının yükselmesini sağladı.

Bununla birlikte, geçen yılın Şubat ayından itibaren yeniden toparlanan dolar ve ABD'de yükselen borçlanma maliyetleri, özellikle Arjantin ve Türkiye'nin para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarak gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faizleri artırmalarına neden oldu.

Chang'in sunumu, gelişmekte olan piyasa ortalama oranının şu anki yaklaşık yüzde 4.7'den yüzde 5'e çıkacağını gösterdi.

Yine de JP Morgan, gelişmekte olan piyasaların yerel para birimi tahvillerinin geçen seneye göre çok daha iyi bir yıl geçirmesini bekliyor. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi borçlarının 2018'de yüzde 4.3 geriledikten sonra bu yıl yüzde 2.2 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Reuters