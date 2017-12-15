JP Morgan, TCMB'den faiz artışı bekliyor

15 Aralık 2017

JP Morgan, Mekrez Bankası'nın 2018'in ilk iki toplantısında faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "TCMB'den 2018'in ilk iki toplantısında 50'şer baz puanlık faiz artırımları bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, "Sıklık ve büyüklük piyasa reaksiyonlarına ve enflasyon görünümüne bağlı olacak. Eğer baskı çok büyük olursa gelecek faiz artırımı 100 baz puan olabilir. Bunun tersi olarak güçlü global güven ve istikrarlı lira TCMB'yi faiz artırımlarını ertelemeye, ocak ayını pas geçmeye cesaretlendirebilir" ifadesine yer verildi.

Dün GLP'de yapılan 50 baz puanlık artışın beklentilerinin gerisinde olduğunu kaydeden JP Morgan, zayıf artışın nedeni olarak global risk ortamındaki toparlanmaya ve Türk Lirası'nın son dönemdeki güçlenmesine işaret etti.

JP Morgan ayrıca, kararın TCMB'nin proaktif politika yerine reaktif politikayı tercih ettiğini gösterdiğini belirtti.

Dolar/TL aşağı yönlü

15 merkez bankası faiz kararını açıkladı