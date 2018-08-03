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JP Morgan, Türkiye'de enflasyon tahminini yükseltti

JP Morgan, enflasyon tahminlerini 2018 sonu için yüzde 13,2'de yukarı doğru revize ederek yüzde 14,5'e çıkardı.

JP Morgan, Türkiye'de enflasyon tahminini yükseltti
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JP Morgan Türkiye'de Temmuz'da enflasyonun sürpriz şekilde yavaşlamasına rağmen fiyat dinamiklerinin hala kötü olduğunu belirtti.

Banka, enflasyon tahminlerini 2018 sonu için yüzde 13,2'de yukarı doğru revize ederek yüzde 14,5 beklediklerini not etti.

Banka, Eylül ayında enflasyonun yüzde 16,3 ile zirve yapmasını bekliyor.

JP Morgan, büyümenin yavaşlamasına rağmen TCMB'nin kredibilitesini yeniden inşa etmek için hala sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu ve eylül ayındaki toplantıda 125 baz puan faiz artışına gitmesini beklediklerini ifade etti.

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