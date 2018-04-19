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JP Morgan'dan 'Paris' kararı

JP Morgan, Brexit sonrasında 200 bankacılık pozisyonunu Londra'da Paris'e taşımayı düşünüyor

JP Morgan'dan 'Paris' kararı
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JP Morgan, Brexit sonrasında Londra'daki bankacılık pozisyonlarından 200'ünü Paris'e taşımayı değerlendiriyor.

Fransa'da yayınlanan Les Echos'un haberine göre, Macron hükümetinin yaptığı reformlar, Brexit sonrası için uluslararası bankaların Avrupa'daki tercihlerinde Paris'in Frankfurt'un yerini almasında etkili oldu.

İsminin açıklanması istemeyen kaynakların yaptıkları değerlendirmede, "Vergi noktasından bakıldığında, Paris yeniden cazip hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

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