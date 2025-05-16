ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Bitcoin'in 2025'in ikinci yarısında altından daha iyi performans göstereceğini öngördü.

JPMorgan analistleri, bu öngörünün temelini Bitcoin'de artan kurumsal yatırımlara ve ABD eyaletlerinden gelen artan desteğe bağlıyor.

JPMorgan analistlerine göre 2025’te yatırımcıların altın ve Bitcoin’e yönelimi, birinin yükselmesinin diğerinin düşmesine neden olduğu karşılıklı bir dengeye dönüştü.

Yılın ilk döneminde altın yükselirken Bitcoin geride kalmıştı, son üç haftada ise tablo tersine döndü. 22 Nisan’dan bu yana altın yüzde 8’e yakın gerilerken, Bitcoin yüzde 18 değer kazandı.

Bu değişim yatırımcı yönelimlerine de yansıdı. Son haftalarda altın ETF’lerinden çıkışlar olurken, spot Bitcoin ve kripto fonlarına güçlü girişler görüldü. Vadeli işlemlerde de altına olan ilgi azalırken Bitcoin pozisyonlarında artış gözlendi.

Bitcoin'e yönelik olumlu gelişmeler yükselişi destekliyor

Analistlere göre bu fark sadece altının zayıflamasından değil, Bitcoin'e özgü katalizörlerin etkisinden kaynaklanıyor.

Örneğin, Strategy (eski MicroStrategy) şirketi Bitcoin alımlarını artırmak için 2027’ye kadar 42 milyar dolarlık sermaye hedefliyor ve bu tutarın yüzde 60’ı şimdiden karşılanmış durumda. Yine Japonya merkezli Metaplanet de benzer şekilde agresif BTC yatırımları yapıyor.

Ayrıca bazı ABD eyaletlerinin Bitcoin’i stratejik rezervlerine dahil etmesi bu trendi güçlendiriyor. New Hampshire, kamu varlıklarının yüzde 5’ini Bitcoin ve altına yatırabileceğini duyurdu. Arizona ise staking ve airdrop gelirleriyle finanse edilecek bir dijital varlık rezerv fonu kuruyor.

Öte yandan bazı kripto para borsalarının Avrupa’da türev ürün lisansı alması gibi gelişmeler kurumsal yatırımcıların kriptoya olan ilgisini artırabilecek türden yapısal değişimlere işaret ediyor.

JPMorgan’a göre altındaki zayıflama ve Bitcoin’e özgü bu olumlu gelişmelerin birleşimiyle yılın ikinci yarısında Bitcoin’in yükseliş potansiyeli altına kıyasla çok daha güçlü olacak.

Bitcoin ve altın fiyatlarında son durum

Lider kripto para Bitcoin saat 13.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,8 yükslişle 103 bin 758 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons altın önceki kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 3 bin 202 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kuru ve ons altın fiyatları üzerinden hesaplanan gram altın ise yüzde 0,8 düşüşle 4 bin lira bandından satılıyor.