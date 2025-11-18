JPMorgan, Hepsiburada'nın notunu güncelledi
JPMorgan, Hepsiburada'ya yönelik değerlendirmesini aşağı yönlü güncelledi. Banka, şirketin tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötr"e çekerek fiyat hedefini 4,85 dolardan 3,07 dolara indirdi. Not düşüşünde, müşteri ve satıcı büyümesine yönelik harcamaların pazarlama giderlerini artırması ve bunun kârlılığı baskılaması etkili oldu. JPMorgan, ayrıca artan finansman maliyetleri ve reklam giderleri sonrası genişleyen net zarara da dikkat çekerek nakit akışı ve strateji konusunda belirsizlik vurgusu yaptı.
JPMorgan, Türkiye merkezli e-ticaret şirketi Hepsiburada'ya yönelik değerlendirmesini güncelledi. Banka, ABD'de işlem gören şirketin tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesinden "nötr"e çekti.
Değerlendirmede, şirketin müşteri ve satıcı sayısını artırmaya odaklanmasının pazarlama giderlerini yükselttiği, bunun da kârlılık üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Hepsiburada'nın üçüncü çeyrekte açıkladığı net zararın, artan finansman maliyetleri ve reklam harcamaları nedeniyle genişlediği hatırlatıldı.
"Nakit akışındaki belirsizlikler risk oluşturabilir"
JPMorgan, nakit akışındaki belirsizliklerin ve net bir strateji eksikliğinin hisse performansı üzerinde risk oluşturabileceğini ifade etti. Banka, şirketin hisse başına fiyat hedefini 4,85 dolardan 3,07 dolara düşürdü. Hepsiburada hisseleri yıl başından bu yana yüzde 23,7 oranında değer kaybetti.