JPMorgan, Hepsiburada'nın notunu güncelledi

JPMorgan, Türkiye merkezli e-ticaret şirketi Hepsiburada'ya yönelik değerlendirmesini güncelledi. Banka, ABD'de işlem gören şirketin tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesinden "nötr"e çekti.

Değerlendirmede, şirketin müşteri ve satıcı sayısını artırmaya odaklanmasının pazarlama giderlerini yükselttiği, bunun da kârlılık üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Hepsiburada'nın üçüncü çeyrekte açıkladığı net zararın, artan finansman maliyetleri ve reklam harcamaları nedeniyle genişlediği hatırlatıldı.

"Nakit akışındaki belirsizlikler risk oluşturabilir"

JPMorgan, nakit akışındaki belirsizliklerin ve net bir strateji eksikliğinin hisse performansı üzerinde risk oluşturabileceğini ifade etti. Banka, şirketin hisse başına fiyat hedefini 4,85 dolardan 3,07 dolara düşürdü. Hepsiburada hisseleri yıl başından bu yana yüzde 23,7 oranında değer kaybetti.