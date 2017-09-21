Juncker: Her 1 milyar euroluk artış 14 bin yeni istihdam

21 Eylül 2017

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (EESC) Genel Kurulunda konuştu.

ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesi ve Brexit gibi konularda yaşanan tartışmaların akıllıca ve doğru olmadığını belirten Juncker, "Avusturya, Hollanda, Fransa ve diğer ülkelerdeki seçimlerde aşırı sağın gücünün azaldığını gördük. Bu iyi bir haber ancak tedbiri elden bırakmamalıyız. Aşırı sağın seçimler üzerindeki etkisi halen yüksek" dedi.

Juncker, 2014 yılında mevcut göreve başladığını ve bu dönemde ekonomik ve sosyal alanlarda Avrupa'nın ciddi bir ilerleme sağladığını anımsatarak, "Görev süremin başından itibaren Avrupa'da 8-9 milyon yeni iş imkanı sağladık. AB'de toplam çalışan sayısı 235 milyona ulaştı. Eğer bu 8-9 milyon iş kaybedilseydi, Komisyon eleştirinin merkezinde olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

AB'deki büyüme oranının son yıllarda artış gösterdiğini ve ABD'yi geride bıraktığını söyleyen Juncker, bu sürecin devam etmesini beklediğini anlattı.

Juncker, küresel kriz sonrasında stratejik yatırımları canlandırmak için AB'de kurulan Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun (ASYF) toplam 225 milyar euroluk yatırımın gerçekleşmesine imkan sağladığını söyledi.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına büyük önem verdiğini dile getiren Juncker, yeni anlaşmalar için Avustralya ve Yeni Zelanda ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Uluslararası ticaretin ekonomiye önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Avrupa'nın ihracatında her 1 milyar euroluk artış 14 bin yeni istihdam ortaya koyuyor" ifadesini kullanan Juncker, Çin'le ekonomik ilişkilerde bazı sorunlar yaşandığını anlatıp, ülkenin Avrupa'da rahatlıkla yatırım yapabildiğini ancak, Avrupalıların Çin'de ciddi sıkıntılar yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA