Kaplan: Tam istihdam enflasyonda yukarı baskı yaratıyor
Dallas Fed Başkanı Kaplan, tam istihdama yaklaşılmasının enflasyon üzerinde bir miktarı yukarı yönlü baskı yarattığına inandığını söyledi.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, potansiyel faiz artırımlarını düşünürken ABD ekonomisini tam istihdama doğru sağladığı ilerlemeyi değerlendireceğini ve enflasyonda yükselişe dair daha fazla işaret görmeye çalışacağını söyledi.
Kaplan Stanford Ekonomi Polikiları Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek Fed toplantısında para politikasını sıkılaştırma konusunda açık fikirli olmaya devam etme niyetindeyim" dedi.
FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olan Kaplan, globalleşme ve teknolojinin işsizlik oranındaki düşüşe rağmen enflasyonu cansız tuttuğundan endişe ettiğini belirtirken, tam istihdama yaklaşılmasının enflasyon üzerinde bir miktarı yukarı yönlü baskı yarattığına inandığını da ifade etti.