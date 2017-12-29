Karadağ: Blockchain yakından takip edilmeli

29 Aralık 2017

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, blockchain teknolojisinin takip edilmesi gerektiğini ancak Bitcoin'in çok manipülatif olduğunu söyledi.

BloombergHT'ye konuşan Karadağ, "Kriptoloji alanına yatırım yapmayan kuruluşlar ciddi anlamda geride kalacaklar. Ancak Bitcoin çok manipülatif. Kumar oynamak isteyen gitsin piyango bileti alsın. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Ama finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım. Hem yatırım maliyetlerini azaltıyor, hem de güvenliği oldukça yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.