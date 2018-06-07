Karadağ: Borsada dalgalanmanın nedeni seçim

07 Haziran 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, seçim sebebiyle bu dönemde hisse senetleri piyasasında kırılganlık ve aşağı yönlü hareketlenmeler görülebildiğini; ancak sene sonuna gelindiğinde yılı yüksek getirilerle kapatmayı beklediklerini söyledi.

Karadağ, son dönemde kurdaki dalgalanmalara karşı da şirketleri ve Merkez Bankası'nı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı etkin kullanmaya davet etti.

Borsa İstanbul'un halka arz çalışmalarının sürdüğünü belirten Karadağ, halka arzın zamanlaması ile ilgili olarak ise "süreci izlediklerini" söyledi.

İkincil halka arzı gerçekleşen Aselsan'ın gong töreninde konuşan Karadağ, "Çetin koşullarda çok başarılı gerçekleşen ikincil halka arzla Aselsan yaklaşık 3 milyar lira fon sağlamış oldu... Seçimle beraber kırılganlaşan koşullarla birlikte bu kadar büyük bir halka arzın başarılı şekilde gerçekleşmiş olması bize mutluluk verdi" dedi.

"Yüksek getiri ile kapatmayı hedefliyoruz"

Yatırımcılar için borsa ve sermaye piyasası araçlarının çok ciddi getiri sağladığına işaret eden Karadağ, "Geçen seneyi BIST-100 endeksinde yüzde 47.5 getiriyle tüm yatırım araçlarının önünde tamamladık. Seçim sebebiyle bu dönem kırılganlık ve aşağı yönlü hareketlenmeler görülebiliyor. Ama sene sonunda tekrar geçen sene olduğu gibi yüksek getirilerle yılı kapatmayı bekliyoruz" dedi.

Erken seçime gidileceğinin açıklandığı 18 Nisan'dan bu yana BIST-100 endeksindeki kayıp dünkü kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 14 oldu. Endeksin, sene başında gördüğü yılın en yüksek seviyelerinden bu yanaki kaybı ise yüzde 20 seviyesinde.

"Halka arz kredi talebini azaltıyor"

İçinde bulunulan konjonktürde sermaye piyasası araçlarının finansal sürdürülebilirlik açısından elzem olduğunu ifade eden Karadağ, "Özellikle bu kırılgan dönemlerde orta ve uzun vadeli finansmanda sermaye piyasalarının kulanım avantajı çok daha elzem ve önemli hale geliyor. Biz bankacılığı bu anlamda bir rakip ya da alternatif olarak da görmüyoruz" dedi ve ekledi:

"Mevduat ve kredi fonlaması arasında sıkışan bankacılık merkezli finans sisteminin kredi-faiz ikileminin aşılması için alternatif sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlanması gerekiyor. Halka arzdan sağlanan fon, kredi talebinde aynı büyüklükte bir azalma anlamına geliyor. Kredi talebinde çok küçük azalmaların bile kredi faizlerinde aşağı yönlü hareketleri tetiklediğini ve tetikleyeceğini görüyoruz."

Karadağ'ın verdiği bilgiye göre, bu sene yapılan 9 halka arzdan şirketler 5.4 milyar TL halka arz geliri elde etti.

Borsa İstanbul'un halka süreci ile ilgili gazetecilerin sorusu üzerine ise Karadağ, "Sürecimiz aynı şekilde devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor" dedi. Karadağ, halka arza 6 aylık finansallarla çıkılıp çıkılmayacağı sorusu üzerine ise, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz, süreç belirleyici olacak" dedi.

Kur dalgalanmalarına çözüm VİOP

Borsa İstanbul olarak geliştirmeye çalıştıkları bir diğer alanın da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve bu piyasadaki ürünler olduğunu belirten Karadağ, kuru öngörülebilir kılmak için ihracat ve dış ticaret işlemleri dahil, forward ve opsiyon sözleşmelerinin daha aktif kullanılması gerektiğini vurguladı.

Karadağ, "Şirketlerimiz için belli kırılgan dönemlerde kurdaki dalgalanmalar çok ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sorun çözümsüz değil" diye konuştu.

Ermut, "Bunun çözümüne yönelik hem kontrat, hem opsiyon sözleşmeleri satıyoruz. Kurlardaki yukarı veya aşağı yönlü rahatsız edici dalgalanmalar bu piyasamızla elemine etmek mümkün. Kuru öngörülebilir kılmak için bu piyasayı aktif kullanmamız gerekmekte. Şirketlerimizi, özellikle TCMB'mizi bu piyasayı aktif biçimde kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Kaynak: Reuters