Karsan’dan ABD'de stratejik hamle

13 Ekim 2017

Karsan, ABD pazarına yönelik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

Karsan, ABD’li üretici Morgan Olson ile USPS için tasarlanan posta aracı başta olmak üzere, Kuzey Amerika pazarına sunulacak mevcut ve geliştirmekte olduğu araçlar için işbirliği geliştirmek üzere bir mutabakat metni imzaladı.

İmzalanan mutabakat metni doğrultusunda, Karsan otobüslerinin Kuzey Amerika’da satış ve pazarlamasına yönelik olarak, 2017 yılı sonuna kadar, pazar analizleri yapılacak ve üretim ihalesinin kazanılması halinde üretilecek kargo araçlarının ABD’deki üretim safhalarının Morgan Olson tarafından gerçekleştirilmesi ve bu konuda bir ortaklık modeli geliştirilmesi için çalışmalara başlanacak. Planlanan iş modeliyle USPS ihalesindeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Karsan, posta ihalesi süreci boyunca ABD’li üretici Morgan Olson’dan saha çalışanı, ekipman ve lojistik desteği de görecek.

“USPS ihalesinde elimiz güçlenecek”

İmzalanan anlaşmanın Karsan’ın yarım asrı aşan bilgi birikimi ve ulaştırma çözümlerini küresel ölçeğe taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu dile getiren Karsan CEO’su Okan Baş, şirketin Kuzey Amerika pazarına yönelik hedefleri doğrultusunda güçlü bir açılım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Morgan Olson ile kurulacak ortaklığın özellikle USPS ihalesi sürecinde ellerini güçlendireceğini ifade eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu ihalede şansımızı azımsanmayacak kadar çok görüyoruz. Hedefimiz hazırladığımız prototiplerle dilediğimiz sonucu almak. Bu süreçte Morgan Olson, pazarı daha yakından tanımamızı sağlayacak, ihale sürecinde ve kazandığımız takdirde araçların üretim aşamasında bizlere önemli yardımlarda bulunacak. İhale süreci boyunca bizlere saha çalışanı, ekipman ve lojistik desteğinde de bulunacak. Ayrıca yapılacak ortak çalışmaların sonunda anlaşma sağlandığı takdirde, Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak geliştirdiğimiz Karsan otobüsünün de satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak. İmzalanan mutabakat metninin her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli üretici Karsan, geçtiğimiz yıl ABD Posta Servisi’nin (USPS) “Yeni Nesil Dağıtım Aracı”na ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrısına davet edilen ve ön yeterlilik alan 15 firmadan birisi olmuştu. Bu sürecin ardından posta idaresinin ileriye dönük filo yenileme ihtiyaçlarını karşılamak üzere prototip geliştirme için sipariş alan Karsan, adını finale yazdıran 6 firma arasına girmeyi başarmıştı. Son olarak USPS için prototipleri hazırlayan Karsan, Ekim ayı başında prototiplerin tamamını teslim etmek üzere yola çıkarmıştı. Altı aylık bir değerlendirme süreci sonrasında ihale finalistlerini açıklayacak olan ABD Posta Servisi (USPS), 180 bin adede yakın posta aracını “Yeni Nesil Dağıtım Aracı” projesi kapsamında kademeli olarak değiştirmeyi planlıyor.