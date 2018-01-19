Karşılıksız çekte banka yükümlülüğü arttı

19 Ocak 2018

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların karşılığı olmaması halinde ibraz edilen her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.410 TL'den 1.600 TL'ye çıkarıldı.

Çek tebliğinin yayımlanmasından önce bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her yaprak için ödemekle yükümlü olduğu tutar da 815 TL'den 940 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: Reuters