Katılım Emeklilik 6 aylık prim üretimi rakamlarını açıkladı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “İklim değişikliğiyle artan afetler, yaşadığımız son büyük deprem felaketi ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında artan riskler, maliyetleri artsa da sigorta konusundaki farkındalığı artırıyor” dedi.

Sağlık sigortası prim üretimi yüzde 227 arttı

Katılım Emeklilik’ten paylaşılan verilere göre, haziran ayı toplam primi üretimi yaklaşık 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortalarında son 12 aylık dönemdeki değişim oranları ise şöyle; “Sağlık tarafında reel değişim oranı yüzde 227, Hayat sigortaları tarafında yüzde 127, Ferdi Kaza branşında ise yüzde 153.” Sincek, sigorta alanında gelişmenin sürdüğünü belirterek, “Son dönemde yapılan bir araştırma 2023 yılı birinci çeyreğinde ülkemizdeki tasarruf sahipliği oranının yüzde 19’a yükseldiğini ortaya koydu. Tasarrufların büyük bölümünün yastık altı ya da sistem içindeki altın yatırımları olduğu, sonrasında Bireysel Emeklilik tasarruflarının geldiğini görüyoruz" diye konuştu.