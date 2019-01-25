"KDV iadeleri basit bir konu değil"

25 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, işdünyasının ana gündem maddelerinden biri olan KDV iadeleri konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Albayrak, KDV iadesinde tüm alternatifler çalışıldığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

Bakan Albayrak "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta düzenlediği basın toplantısında, iyimser beklentiler ortaya koydu. 6 ay önce bütçe, cari denge ve enflasyon konusunda birçok kaygı, korku ve endişenin hakim olduğunu ancak 6 ay içinde üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler alındığını söyleyen Albayrak, ekonominin gidişatı konusunda iyimser olduklarını ve reel Türkiye'nin ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağını belirtti.

"2'inci ve 3'üncü çeyrek açısından optimistiz" diyen Bakan, "Sadece enflasyon açısından değil. Biz net ifade edeyim. 2018 4. çeyrek ve 2019 anlamında çok daha olumlu şekilde tamamlayıp, büyümeye dayalı güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Turizm rakamları, büyüme rakamları, gerçekleşmeler açısından çok güçlü şekilde neticeler gördüğümüz şekilde devam ediyor" dedi. Albayrak, "3 konu... Bütçe disiplini, cari denge ve en önemlisi enflasyon mücadelesi. 6 aylık sürece baktığımızda piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından beklenenin üstünde neticeler aldık" ifadelerini kullandı.

Albayrak şöyle devam etti: "2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız"

KDV iadelerinde çalışma yapılması gerekiyor

Bakan Albayrak KDV iadeleri konusunda da açıklamalar yaptı. "KDV iadeleri konusu basit bir konu değil. KDV iadeleri konusunda rakamla alakalı ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor" diyen Bakan, "Ciddi bir çalışma yaparak realite içerisinde, Türkiye ekonomisinin gerçekleri içerisinde bununla ilgili adımlar tabi ki atabiliriz. Bu konuda tüm alternatifler çalışılıyor süreç devam ediyor, paydaşlarla oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

2019 bütçesi daha rahat olacak

Albayrak bütçe ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "2019 bütçesi muhafazakar bir bütçe oldu. 2019'da oluşturacağız güçlü alanlarımız var. Bütçe içindeki enerji fiyatı tahminleri, faiz tahminlerine kadar güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin çok daha rahat bütçe olacağını öngörüyorum, tabi küresel anlamda kıyamet senaryosu olmazsa. 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik"

Albayrak ayrıca Türkiye'nin kaliteli büyümek için kur konusunda stratejik akla sahip olması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Kur tahmininden ziyade kurun yakından gözetildiği noktada olmak lazım, yakından takip edeceğiz. Euro swap konusu... Etkili hazinecilik noktasında para birimi ve maliyetler açısından çok daha yakından tahmin edeceğimiz bir süreç olacak. Birinci önceliğimiz tüm bu elementleri koordineli bir akılla ortaya koymak. Dolar, euro olabilir, Japon Yen'i geliyor olabilir. Önceliğimiz hazine borçlanmalarında maliyet düşürmek"

"Aktif hazinecilik ortaya koyacağız"



Albayrak, "Daha stratejik, aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Maliyetleri düşürmek, likiditeyi doğru ilerletmek, çok daha etkin hazinecilikten bahsettik. Farklı anlaşılamaz denilen şeylerle karşı karşıya kaldılar. Geçen yılın sadece son çeyreğinde 3 milyar TL'ye yakın faiz giderlerinde tasarrufu elde ettik. Kimse reel ekonominin paydaşlarından kopmamızı beklemesin" dedi.