KGF'de yeni dönem başlıyor

18 Ocak 2018

Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında, geri dönüşlerden sağlanan 5 milyar lira ile birlikte toplam 55 milyar liralık yeni bir kefalet imkanının yaratılacağını belirten ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KGF'de yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine destekli kredi garanti uygulamasına ilişkin yapılan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikle başta kredi geri dönüşleri sonrasında oluşan kefalet boşluğunun yeniden kullandırılması imkanı olmak üzere birtakım yeniliklere gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu çerçevede uygulama esaslarını düzenleyen yeni bir protokol çalışmasını da tamamladıklarını söyledi.

Şimşek, "Toplam 55 milyar lira tutarındaki kefalet limitinin tahsis esaslarını düzenleyen yeni protokolle bazı yararlanıcı grupların öncelikli olarak uygulamadan faydalanmasını hedefliyoruz" dedi.

Protokol değişikliğiyle yararlanıcı gruplarına farklı kefalet üst limitleri, kefalet oranları ve yararlanıcı grup limiti tahsis edilmesiyle sistemden daha fazla faydalanmalarının amaçlandığını anlatan Şimşek, kefalet oranlarının ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyeti olanlar için yüzde 100, kadın ve genç girişimciler için yüzde 90, KOBİ yatırımcıları için yüzde 85 olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Buna ilişkin protokolün Hazine Müsteşarlığı ile KGF arasında 22 Ocak'ta imzalanacağını belirten Şimşek, kredi geri dönüşlerine göre yıl içinde ilave kefalet kullandırımlarının söz konusu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA