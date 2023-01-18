Kısa vadeli dış borç stoku 145,4 milyar dolar oldu

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 artışla 60,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 yükselişle 52,3 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, kasım ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 yükselerek 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 22,1 artarak 19,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 25,6 artışla 11,9 milyar dolar oldu.