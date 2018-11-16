Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,5 azaldı

16 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 116,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 oranında azalarak 60,6 milyar ABD Doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 50,7 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 21 oranında azalarak 13,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında azalarak 19 milyar ABD Doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,8 oranında azalışla 16,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16,8 oranında azalarak 10,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalarak 40,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında azalarak 21,4 milyar ABD Doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,2 oranında azalarak 89,9 milyar ABD Doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalarak 45,1 milyar ABD Doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,8 oranında artarak 69,8 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon ABD Doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 54.9 oranında artışla 2018 Eylül sonu itibarıyla 172 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

2018 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5’i ABD Doları, yüzde 31,6’sı Euro, yüzde 16,4’ü TL ve yüzde 2,5’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2018 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,7 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 24,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17,3, Merkez Bankası’nın yüzde 3,1, özel sektörün ise yüzde 79,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.