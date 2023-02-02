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  3. KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 21,2 milyar TL arttı
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KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar 21,2 milyar TL arttı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 21,2 milyar TL artış kaydetti. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 385,6 milyar TL'den 1 trilyon 406,8 milyar TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, aynı haftada krediler 7 trilyon 715,6 milyar TL'den 7 trilyon 801,3 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 9 trilyon 120,4 milyar TL'den 9 trilyon 191,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 105,9 milyar TL'den 1 trilyon 599,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 460,7 milyar TL'den 479,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 162 milyar TL'den 161,8 milyar TL'ye indi.

Veriler 27 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.