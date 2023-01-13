KKM’de çözülme sürüyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi ise, geçen hafta 5 milyar 77 milyon lira artarak 7 trilyon 573 milyar 417 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Ocak itibarıyla 10 milyar 325 milyon lira artışla 1 trilyon 93 milyar 761 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 360 milyar 824 milyon lirası konut, 50 milyar 464 milyon lirası taşıt ve 682 milyar 473 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 780 milyon lira artarak 976 milyar 504 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ocak itibarıyla 2 milyar 272 milyon lira azalarak 160 milyar 271 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 594 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

DTH’lar 2.72 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,72 milyar dolar arttı, TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 191 milyar 943,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Ocak Aralık ile sona eren haftada 194 milyar 663,20 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 563 milyon dolar artarak 116 milyar 758,40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 156,40 milyon dolar artarak 77 milyar 904,80 milyon dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 235 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 679 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 557 milyon dolar artış gösterdi.