KKM'nin bütçeye maliyeti 92,5 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, aralık ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 973,1 milyon TL aktarım yapıldı. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından yıl sonuna kadar toplam maliyet 92 milyar 538 milyon 964 bin TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 6 Ocak tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabındaki tutar yeni yılın ilk haftasında 45,3 milyar TL azalarak 1,37 trilyon TL'ye kadar indi. KKM, 2022 yılının son haftasını kapsayan dönemde de 48 milyar TL azalmıştı.