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Knot: Tahvil alım programı sona ermeli

ECB üyesi Knot, parasal genişleme programının devam ettirilmesi için bir neden olmadığını savundu.

Knot: Tahvil alım programı sona ermeli
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB'nin tahvil alım programının mümkün olduğu kadar yakın zamanda sona ermesi gerektiğini söyledi.
Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmakta olduğuna  işaret eden Knot, parasal genişleme programını devam ettirmek için neden olmadığını savundu.
Knot, "Bu nedenle ben ve piyasa uzmanlarının çoğu, tahvil alım programının sonunun mümkün olduğu kadar çabuk ilan edilmesinin mantıklı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Son dakika ecb

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