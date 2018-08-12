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Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

Konut kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısında 8,4 milyar lira artarak 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı.

Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı
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Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya dayandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam konut kredilerinin yüzde 31,8'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 milyon lira ile Antalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5 ve yüzde 4,6 oldu.

Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti.

Konut kredilerinin yarısı 3 büyük ilde

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın yaşandığı il yüzde 17,9'la Hakkari oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6 ile Van, yüzde 11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu dönemde Iğdır'da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 27 iken, haziran sonu itibarıyla listeye Ordu ve Sivas'ın dahil olmasıyla 29'a ulaştı.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut kredi bakiyesi en fazla artan il 1 milyar 258 milyon lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u 768,8 milyon lira ile Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira ile Ankara ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan konut kredi bakiyeleri tüm konut kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

Konut satışlarının yaklaşık 3'te biri kredili

Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde 31,2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların yaklaşık 3'te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının 35 bin 645'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde Ankara'da 23 bin 442 konut, İzmir'de 13 bin 294 konut, Antalya'da 8 bin 369 konut, Bursa'da 8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve Ardahan'da gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari'de sadece 41, Ardahan'da ise 71 konut ipotekli satın alındı.

İl bazında kullandırılan konut kredi bakiyeleri (bin TL) şöyle:

İL

Aralık 2017

Haziran 2018

İSTANBUL

62.349.314

63.607.656

ANKARA

22.426.475

23.195.282

İZMİR

14.006.810

14.774.299

BURSA

7.031.308

7.417.154

ANTALYA

6.147.138

6.429.785

KOCAELİ

5.053.941

5.338.354

ADANA

4.612.484

4.901.728

MERSİN

4.141.219

4.349.898

GAZİANTEP

3.235.587

3.442.944

TEKİRDAĞ

3.059.389

3.283.225

MANİSA

3.035.668

3.261.475

KONYA

3.029.680

3.187.949

KAYSERİ

2.656.171

2.765.008

AYDIN

2.479.683

2.655.151

ESKİŞEHİR

2.452.380

2.585.915

DENİZLİ

2.316.201

2.530.110

BALIKESİR

2.249.419

2.406.713

MUĞLA

2.161.854

2.303.141

HATAY

2.139.051

2.263.936

SAMSUN

2.045.867

2.164.783

DİYARBAKIR

2.025.505

2.130.726

SAKARYA

1.638.456

1.722.366

ŞANLIURFA

1.363.801

1.406.536

KAHRAMANMARAŞ

1.237.588

1.321.501

ÇANAKKALE

1.099.978

1.166.117

MALATYA

1.104.685

1.140.485

ORDU

986,733

1.097.922

TRABZON

1.033.068

1.078.461

SİVAS

982,064

1.043.822

ZONGULDAK

911,633

973,102

ÇORUM

923,781

967,16

ERZURUM

894,58

952,871

AFYONKARAHİSAR

852,21

937,361

TOKAT

802,42

842,992

KÜTAHYA

796,191

839,365

KIRKLARELİ

730,123

786,151

EDİRNE

737,339

771,241

ELAZIĞ

695,637

726,82

ISPARTA

626,135

658,316

GİRESUN

588,268

643,652

AMASYA

611,646

640,578

KASTAMONU

597,949

633,022

BOLU

588,67

629,639

KIRIKKALE

567,644

604,544

OSMANİYE

564,601

602,07

VAN

538,295

600,54

YALOVA

562,38

586,796

ADIYAMAN

552,113

585,468

UŞAK

534,035

578,775

DÜZCE

541,784

575,808

YOZGAT

517,051

545,354

NİĞDE

473,709

513,701

AKSARAY

472,671

502,53

RİZE

462,069

499,308

BİLECİK

464,644

499,304

KARABÜK

465,737

486,481

MARDİN

458,219

484,483

KARAMAN

433,711

467,06

KIRŞEHİR

412,025

430,518

NEVŞEHİR

391,396

405,975

BURDUR

358,596

384,955

ÇANKIRI

357,192

371,601

SİNOP

327,9

362,622

BARTIN

332,254

356,332

BATMAN

334,674

353,438

ARTVİN

324,053

346,094

KARS

306,588

321,091

ERZİNCAN

281,04

296,538

AĞRI

218,574

236,076

BİTLİS

211,79

229,078

HAKKARİ

188,353

222,098

SİİRT

193,523

205,236

ŞIRNAK

173,681

202,338

TUNCELİ

162,628

177,658

IĞDIR

175,547

175,392

BİNGÖL

151,07

164,962

KİLİS

137,673

153,558

MUŞ

137,104

143,305

GÜMÜŞHANE

124,751

137,111

ARDAHAN

101,155

112,379

BAYBURT

65,746

69,503

 TOPLAM

191.534.075

199.964.792
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