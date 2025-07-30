Korumacı politikalar HSBC’yi vurdu: Karlar geriledi

Avrupa’nın en büyük bankası HSBC, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, değer düşüklüğü giderlerinin etkisiyle kar beklentilerinin gerisinde kaldı.

İkinci çeyrekte vergi öncesi kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 azalarak 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuç, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Analistler, HSBC'nin bu çeyrekte yaklaşık 6,99 milyar dolarlık kar açıklamasını bekliyordu. Gelirler de beklentilerin hafif gerisinde kalarak 16,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergileriyle küresel ticaret gerilimlerinin yeniden tırmandığı bir dönemde açıklandı.

HSBC, daha önce korumacı politikaların hem tüketici güveni hem de iş dünyası açısından olumsuz etkiler yarattığı ve makroekonomik belirsizliği derinleştirdiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

CEO Georges Elhedery liderliğinde sürdürülen stratejik revizyon kapsamında banka, Avrupa ve Amerika’daki yatırım bankacılığı faaliyetlerinden kademeli olarak çekiliyor. Son olarak Almanya ofisinde bazı hisse senedi pozisyonlarının azaltılması planlanıyor.

Bu adımlar, HSBC'nin Ocak ayında Asya ve Orta Doğu dışındaki birleşme-devralma ve hisse senedi işlemlerinin bazı bölümlerini kapatacağını açıklamasının ardından geldi. Banka, geçtiğimiz Ekim ayında dört ayaklı büyük bir yeniden yapılanma planını duyurmuş, bu plan kapsamında 2025 yılı içinde 300 milyon dolarlık tasarruf hedeflemişti.

HSBC’nin odaklandığı doğu pazarlarında büyümeyi sürdürme stratejisi, küresel belirsizlik ortamında daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Ancak kar marjları üzerindeki baskı ve gelişmiş pazarlardaki daralma, bankanın önündeki zorlukları artırıyor.