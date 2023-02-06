KOSGEB'den 5 bin KOBİ'ye 10 milyar TL finansman

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB), Türkiye'nin 2023'te ihtiyaç duyduğu kapasitenin artırılması ve KOBİ'lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için kalkınma ajanslarıyla birlikte yürüttüğü “Ortak Finansman Desteği” programı kapsamında küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) 10 milyar TL’lik destek sağlanacak.

Ekipman yatırımı ve istihdam için kullanılacak

Program hakkında açıklamalarda bulunan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Ortak Finansman Desteği" programında çağrıya çıkıldığını belirterek, "10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ'mizin makine ekipman yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunacağız" dedi. Program çerçevesinde Türkiye'nin her bölgesinde ajanslarla birlikte imalat sektöründe konu başlıkları belirlendiğine dikkat çeken Kurt, “Söz konusu konu başlıkları çerçevesinde KOBİ'lere sıfır faiz diyebileceğimiz bir oranla üst limiti 2 milyon 500 bin liralık kredi paketini hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Kurt, programı nı Vakıf Katılım Bankası AŞ ile çalıştıklarını bildirerek, bankanın programa güçlü bir destek verdiğini söyledi. Kalkınma ajanslarının da programı, aynı şekilde, güçlü bir biçimde desteklediklerini vurgulayan Kurt, "10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ'mizin makine ekipman yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş olacağız. Bir taraftan da bu programın arkasına Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni de koyduk” değerlendirmesinde bulundu.

Önce Karadeniz sonra bütün bölgeler

Kurt, uygulamaya ilk etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) olmak üzere 3 ajansla başladıklarını anlatarak, uygulamanın bütün bölgelere yayılacağını dile getirdi. Kurt, programla, KOSGEB'in 2023'te Türkiye genelinde, 5 bin KOBİ'ye yatırım noktasındaki makine ekipmanlarını artırmaları, otomasyona geçmeleri gibi konularda ciddi bir destek vermiş olacağını kaydetti.