Krediler yüzde 7.6 oranında geriledi

15 Kasım 2018

BDDK verilerine göre bankaların 9 Kasım ile biten hafta itibarıyla kredileri 2.48 trilyon TL, mevduatları da 2.17 trilyon TL oldu.

Verilere göre krediler kurdaki sert yükselişin başladığı 10 Ağustos haftasına göre yüzde 7.6 geriledi, aynı dönemde mevduatlardaki düşüş yüzde 6.6 oldu.

Krediler 10 Ağustos haftasında 2.69 trilyon lira, mevduatı ise 2.33 trilyon lira olmuştu.

Ağustos ayında kurda tarihi zirvelerin test edilmesinin ardından kredi faizleri yüzde 40 seviyesini aşmıştı.

Kaynak: Reuters