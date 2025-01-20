Kripto borsaları 'Trump'la coştu: Bitcoin'de yeni rekor!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreni için hazırlanırken piyasalar da hareketlendi. Kripto borsasında, Trump'ın gelişi ile başlayan iyimser hava devam ederken Bitcoin yeniden rekor seviyeye yükseldi.

Bitcoin 109 bin doları aştı

Kripto borsası haftaya yükselişle başlarken, Bitcoin 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'deki rekorla beraber, Ethereum ve diğer altcoinlerde de yükseliş sürüyor.

Trump'ın "token"ı piyasayı salladı

Öte yandan Trump'ın token'i 'TRUMP' kripto para piyasasını salladı, milyarlarca dolarlık işlem hacmi çeken coin çıkar çatışmaları konusunda endişeleri de körükledi. Cuma günü duyurulan TRUMP token'ın piyasa değeri hafta sonu boyunca 15 milyar dolara yükseldi.

Dijital varlığın piyasa değeri, Trump'ın eşi Melania'nın da bir token'ı duyurmasının ardından pazar günü New York'ta 10 milyar doların altına düştü ve bu durum, hızla değişen spekülatif meme talebinden yararlanmak isteyen yatırımcıları cezbetti.

Spekülatif Akışlar

Sidney merkezli hedge fon DACM'nin kurucu ortağı Richard Galvin, Trump token'ına akan "sermayenin büyüklüğünün" SOL ve bazı ilgili varlıklar dışında diğer çoğu coin'in "kötü" işlem görmesine neden olduğunu söyledi.

Başkanın token'ının ise bir yatırım fırsatı, yatırım sözleşmesi veya herhangi bir türde menkul kıymet olmasının amaçlanmadığı belirtiliyor. Ancak, Trump hayranlarının talebi ile Coinbase Global Inc. ve Binance Holdings Ltd. gibi büyük borsalar hafta sonu tokeni platformlarında listelemeyi planladıklarını söylediler.

Trump token'ı, bu sabah Singapur'da yaklaşık 39 dolardan işlem gördü ve daha önceki 75,35 dolarlık zirveden düştü. Bitcoin 100.000 dolara ulaşırken, Ether 3.161 dolardan el değiştirdi ve soğuyan SOL rallisi dijital varlığı yaklaşık 240 dolarda bıraktı.

Analistler ne diyor?

Kripto para topluluğu katılımcıları bile Trump'ın meme coin'inin piyasaya sürülmesi karşısında şaşırdı. Hong Kong merkezli bağımsız bir kripto analisti olan Justin D'Anethan, "Bunu sadece bir başka Trump gösterisi olarak görmezden gelmek cazip olsa da, resmi Trump token'ının piyasaya sürülmesi etik ve düzenleyici sorularla dolu bir Pandora'nın kutusunu açıyor" dedi.

D'Anethan, madeni paranın merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasının siyasi arenaya karışmasını temsil ederken, aynı zamanda "yönetim, kâr ve etki arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığını" söyledi.

"Özellikle bu tür siyasi nüfuza sahip olan kamu figürleri, spekülatif piyasalarda bu tür bir etki yaratmalı mı? Bu, düzenleyicilerin görmezden gelme ihtimalinin düşük olduğu bir soru" dedi.

Euro Pacific Asset Management'ın baş ekonomisti ve küresel stratejisti Peter Schiff, mesajlaşma platformu X'te $TRUMP'ın değerindeki sıçramaya işaret etti ve bunu yeni dijital altın olarak adlandırdı.