Kripto para borsası Coinbase, S&P 500’e giriyor

Kripto para borsası Coinbase, S&P 500 endeksine dahil ediliyor. Discover Financial Services’in yerine geçecek olan Coinbase'in endekse girişi, 19 Mayıs’taki işlemlerden önce yürürlüğe girecek. Discover, Capital One Financial tarafından satın alınma sürecinde bulunduğu için endeksten çıkarılıyor.

Coinbase’in endekse girişi, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Şirketin hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 8 artış gösterdi. 2021 yılında doğrudan listeleme yöntemiyle halka açılan Coinbase, Bitcoin'in değer kazanması ve ABD'deki büyük kurumların spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik düzenleyici onay almasıyla birlikte, ülkenin finans sisteminde daha merkezi bir konum kazandı.

Geçtiğimiz hafta 100 bin doları aşarak Ocak ayındaki rekoruna yaklaşan Bitcoin'in yükselişi de Coinbase hisselerine destek oldu. Ancak şirketin hisse senetleri, hâlâ 2021 sonlarındaki zirvesinin oldukça altında seyrediyor. Pazartesi gününü 207,22 dolardan kapatan hisseler, Coinbase’e 53 milyar dolarlık piyasa değeri sağladı. Şirketin hisseleri daha önce 357 doların üzerinde işlem görerek rekor seviyeye ulaşmıştı.