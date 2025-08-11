Kripto para piyasalarında ABD Başkanı Donald Trump’ın, kripto paralar da dahil olmak üzere alternatif varlıkların 401(k) emeklilik hesaplarında kullanılmasının önünü açan kararnameyi imzalamasıyla başlayalan yükseliş trendi devam ediyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması ve Fed'in faiz indirimine ilişkin tereddütlerin azalması da kripto para piyasasına olumlu yansıyor.

Haftaya yükselişle başlayan kripto paralarda, lider Bitcoin son 24 saatte 122 bin doların üzerine çıkarken Ethereum ise 4 bin 350 dolar seviyesine yaklaştı.

Kripto paraların toplam değeri ise son 24 saatte yüzde 2,5 artarak 4,13 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP fiyatlarında son durum

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 112–115 bin dolar aralığında seyrettikten sonra cuma gününden itibaren gelen alımların etkisiyle 115 bin 600 dolar direncini aşmasının ardından yükselişini sürdürdü.

Lider kripto Bitcoin saat 11.00 itibarıyla son 24 saatte yüze 3,14 yükselişle 121 bin 385 dolardan işlem görüyor. Analistler yukarı yönde 123 bin 500 dolar seviyesinin kısa vadeli en kritik direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Bitcoin 14 Temmuz 2025'te gördüğü 123 bin 91 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 1,3 altında bulunuyor.

Ethereum tarafında ise fiyat 4 bin 50 dolardan toparlanarak 4 bin 348 dolara kadar yaşanan yükselişin ardından bir miktar geri çekilmeler yaşandığı görülüyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 1,90 yükselişle 4 bin 275 dolardan işlem görüyor.

Ethereum'da en yüksek seviye 2024 Kasım ayında kaydedilen 4 bin 891 dolar olmuştu. Mevcut fiyatlarla Ethereum rekor seviyesinin yüzde 12,7 altında bulunuyor.

Ripple ise 3,08 dolardan toparlanarak 3,28 dolara kadar yükseldikten şu dakikalarda yüzde 2,4 yükselişle 3,24 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte 186,66 dolara kadar ulaşan Solana fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 2,39 yükselişle 182,71 dolardan işlem görüyor.