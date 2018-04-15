Kripto paraların piyasa hacmi 335 milyar doları aştı

15 Nisan 2018

Toplam 1,568 adet para biriminin oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.05’lik bir artışla sekiz bin 337 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 141 milyar 568 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.2’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca dört kripto para birimi düşerken, yüzde 38.91’lik bir artışla son 24 saatte en çok 35’inci sırada yer alan RChain arttı. En büyükler arasında ise son 24 saatte yüzde 19.11’lik bir artışla en çok IOTA yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 13 milyar dolara karşılık gelen yüzde 4.03'lük bir artışla 335 milyar 598 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 266 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 5.05

- Ethereum yüzde 7.22

- Ripple yüzde 8.64

- Bitcoin Cash yüzde 7.55

- Litecoin yüzde 4.79

- EOS yüzde 1.70

- Cardano yüzde 13.24

- Stellar yüzde 17.64

- NEO yüzde 11.10

-IOTA yüzde 19.11

Kaynak: DHA