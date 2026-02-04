Kripto piyasasında alarm: Bitcoin 14 ayın en düşüğünü gördü!

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, rekor seviyeleri test ettiği ihtişamlı günlerin ardından sert bir düzeltme dalgasıyla sarsılıyor.

Şubat ayı başında 72 bin 800 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi ve kurumsal fon çıkışlarının hız kazanmasıyla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

24 saatte 730 milyon dolar 'buharlaştı'

Piyasalarda yaşanan son satış dalgası, riskli pozisyon alan yatırımcılar için ağır sonuçlar doğurdu. Sektörel veriler, son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı yatırımcının pozisyonunun kapandığını ve toplamda 730 milyon dolardan fazla varlığın piyasadan silindiğini ortaya koydu.

Bitcoin, şu dakikalarda ise yüzde 3'lük bir kayıpla 76 bin 400 dolar seviyelerinden alıcı bulmaya çalışıyor.

'Kalıcı hasar' uyarısı

Küresel kripto fonlarında da benzer bir karamsarlık hakim. Geçen hafta, ABD merkezli ürünlerin öncülüğünde 1,7 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandı. Yönetilen toplam varlık değeri ise Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana 73 milyar dolar eridi.

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'deki yüzde 40'lık değer kaybının daha da derinleşebileceğini belirterek, bu durumun son bir yılda agresif birikim yapan şirketlere kalıcı zarar verebileceği konusunda piyasayı uyardı. Bitwise CIO'su Matt Hougan ise Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirterek, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete düşürdüğünü savundu.

Yatırımcılar risk ayarlarını güncelliyor

Uzmanlar, son satış dalgasının piyasadaki kırılganlığı daha görünür hale getirdiğini belirtiyor. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, "Son aylarda yatırımcılar risk çerçevelerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Bu da doğal olarak geri adım atılmasına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonlarında işlem hacimlerinin düşmesinin, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Makro riskler öne çıkıyor

Makroekonomik belirsizliklere işaret eden Charles Schwab Research Center'dan Jim Ferraioli, "Bu seviyelerde piyasalar için en büyük risk, işsizlikte ani bir sıçrama ya da yapay zeka ticaretinde yaşanabilecek bir bozulma gibi dış faktörler" ifadelerini kullandı.