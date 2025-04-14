Kripto piyasasında şok düşüş! Mantra yüzde 90 değer kaybetti: 5,5 milyar dolar bir saatte buhar oldu

Kripto para piyasasında dikkat çeken projelerden biri olan Mantra (OM), yatırımcılarını büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı. Son dönemde hızlı bir yükseliş gösteren token, yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 90 oranında değer kaybetti.

Dün akşam 6,14 dolar seviyelerinde işlem gören OM, gece saatlerinde ani bir düşüşle 0,45 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, OM’un piyasa değerinde de sert bir düşüşe yol açtı. Yaklaşık 6,12 milyar dolarlık değeri bulunan tokenin toplam piyasa değeri 650 milyon dolara indi. Böylece piyasadan yaklaşık 5,5 milyar dolar silinmiş oldu.

Ani satış dalgası paniğe neden oldu

Saat 19.30 civarında başlayan düşüş ilk etapta yavaş bir şekilde ilerlerken, 21.25’te kısa süre içinde yüzde 56’lık kayıpla panik havası oluştu. Ardından gelen yüksek hacimli satışlarla birlikte değer kaybı yüzde 93’e ulaştı. OM, kısa bir süre önce piyasa sıralamasında ilk 20 içinde yer alıyordu.

Tezgah üstü satış yapıldığı iddiası

Çöküşün nedeni henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada bazı ekip üyelerinin tezgah üstü (OTC) satış yaptığına dair iddialar konuşuluyor. Mantra, reel varlıkların (RWA) tokenleştirilmesi konusunda öne çıkan projelerden biriydi. Ancak geçtiğimiz haftalarda, dolaşımdaki token arzı ve ekip kontrolü üzerine manipülasyon iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialar, kurucu ortak Patrick Mullin tarafından reddedilmişti.

CEO’dan 'Uyuyordum' açıklaması

OM tokenin sert düşüşünden saatler sonra Mantra CEO’su Patrick Mullin bir açıklama yaptı. Mullin, olay yaşandığında uykuda olduğunu söyleyerek "Yeni uyandım ve neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir borsada büyük bir OM yatırımcısının devasa pozisyonu likide olmuş. Hala ayrıntıları netleştirmekle meşgulüz ama buradayız ve sorunu çözmeye uğraşıyoruz. Anladığım kadarıyla bir borsada büyük bir zorunlu likidasyon gerçekleşmiş. Şu anda borsanın ismini vermeyeceğim, çünkü neden böyle yaptıklarını hala anlamaya çalışıyoruz. Ancak temelde bir sürü pozisyonu devralıp tamamen kapatmışlar" ifadelerini kullandı.