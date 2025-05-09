ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurması ve Çin ile yapılacak yeni görüşmelere dair olumlu mesajlar vermesinin ardından kripto paralar sert yükseldi.

Ayrıca spot Bitcoin ETF’lerine yapılan toplam girişlerin 40 milyar doları aşarak rekor kırması da piyasanın yukarı yönlü ivmesini destekledi.

Bitcoin, dün yüzde 3’ü aşan yükselişle 104 bin dolara kadar tırmanarak şubat ayından bu yana ilk kez 100 bin dolar psikolojik eşiğini aştı.

Ethereum ise Pectra güncellemesinin ardından yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi ve son dört yılın en büyük günlük kazancı elde edildi. Bu yükseliş, 2021 Mayıs ayından bu yana görülen en büyük günlük yükseliş olarak kayda geçti.

Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş sürüyor: İşte fiyatlarda son durum

Bitcoin, saat 11.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4,50 yükseliş kaydederek 103 bin 706 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum'da ise son 24 saatteki yükseliş yüzde 23 seviyesine bulunuyor. Ethereum fiyatları aynı dakikalarda son 24 saatte yüzde 22,85 yükselişle 2 bin 368 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 8,9 yükselişle 165,40 dolardan işlem görürken, XRP yüzde 6,95 yükselişle 2,34 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,47 yükselişle 0,2063 dolardan işlem görüyor.

Anaslistler ne bekliyor?

Analistler, Bitcoin’in 100 bin doların üzerinde güçlü bir kırılım gerçekleştirmesiyle ocak ayı sonunda görülen 109 bin dolarlık rekor seviyenin yeniden test edilme ihtimalinin gündeme geldiğini belirtiyor.

Coin TR'nin günlük bültenine göre; kısa vadede aşırı alım bölgesine girilmesi nedeniyle kâr satışlarının yaşanması olası. Bununla birlikte piyasanın genel görünümü, kurumsal talep ve olumlu makro gelişmelerle desteklenen yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Bültene göre, eğer 106 bin dolar seviyesi net biçimde yukarı kırılırsa, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin 519 doların aşılması ve yeni zirvelerin hedeflenmesi mümkün olabilir. Öte yandan fiyatın 106 bin dolar seviyesini aşmakta başarısız olması durumunda 99 bin 500 ve 100 bin dolar aralığı yeniden destek olarak test edilebilir.

Analistlere göre, Ethereum'da eğer bu ivme korunur ve 2 bin 319 dolar seviyesi de hacimli şekilde aşılırsa Ethereum için 2 bin 526 ve 2 bin 700 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir. Ancak kısa vadede 2 bin 319 dolar bölgesi güçlü bir direnç olarak izlenmeli. Buradan gelebilecek kar realizasyonları fiyatta düzeltme yaratabilir.