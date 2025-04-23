Kriptolar uçuşa geçti: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ve XRP fiyatlarında son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve Fed Başkanı Powell'a yönelik söylemlerinin ardından dün piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişe geçen kripto para piyasaları yükselişini sürdürmeye devam etti.

Trump son açıklamalarında Powell ve Çin'e karşı olumlu söylemlerde bulundu.

Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceklerini ve yüzde 145 verginin çok olduğunu söylen Trump, Powell'ı görevden almayacağını da belirtti.

Bu açıklamaların ardından kriptolardaki yükseliş sürdü.

Bitcoin yeniden 90 bin doların üzerinde

Bu ay başında 75 bin dolara kadar düşen Bitcoin, yeniden 90 bin doların üzerine çıkarken altcoinlerde de yükseliş yaşandı.

Lider kripto varlık 93 bin 847 dolara kadar yükselirken, Ethereum ise 1816 dolara ulaştı.

Analistler, “Son yılların en çalkantılı dönemlerinden birinde Bitcoin dikkat çekici bir direnç sergiliyor” dedi.

Ancak Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesi olan 109 bin 114 doların yaklaşık yüzde 14 altında bulunuyor.

Kriptolarda son durum

Saat 08.50 itibarıyla ise Bitcoin son 24 saatte yüzde 5,71 yükselişle 93 bin 512 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 14,35 yükselişle 1800 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 8,56 yükselişle 151,01 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7,33 yükselişle 2,22 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,33 yükselişle 0,1824 dolardan işlem görüyor.