17 Ekim 2025 Bitcoin fiyatları! Kriptolarda sert düşüş yaşandı... 4 ayın en düşük seviyesi

Kripto para piyasası, ABD–Çin gerilimine ilişkin Trump'ın son açıklamaları ve ABD ekonomisine ilişkin endişelerle birlikte düşüşünü sürdürdü. Lider kripto para Bitcoin 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz” ifadesi, küresel risk iştahını zayıflatırken kripto varlıklardaki düzeltme eğilimini derinleştirdi. ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin de etkisiyle yatırımcıların risk algısı yükseldi.

Artan risk algısıyla kripto piyasasında da düşüş yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı 104 bin 597 dolara kadar gerilerken Ethereum ve Ripple'da da düşüşler yaşandı.

Bitcoin'de 23 Haziran 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye kaydedildi.

Bitcoin ve altcoinlerde son durum

Dün 111 bin doların üzerine çıkan BTC, bu seviyeden gelen satışlarla geri çekildi. Bugün saat 11.40 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,92 kayıpla 105 bin 377,8 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 6,22 kayıpla 3 bin 739.59 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatları dün 4 bin doların üzerine çıkmıştı ancak satış baskısıyla geriledi. Ethereum son 24 saatte 3 bin 709 dolara kadar geriledi.

Aynı dakikalarda, Ripple (XRP) yüzde 7,28 düşerek 2,22 dolara, Solana ise yüzde 7,73 düşerek 177,58 dolara geriledi.

Dogecoin'deki kayıp ise anlık yüzde 9,11 seviyesinde.