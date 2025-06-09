Altın fiyatları yeni haftada ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı.

Analistler, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarında son durum

ABD ile Çin arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan tarife görüşmeleri bugün küresel piyasaların odağına yerleşirken ons altında kısmi yükseliş yaşanıyor.

Cuma günü beklenenden daha iyi gelen ABD istihdam verilerinin ardından 3 bin 306 dolara kadar gerilen ons altın fiyatları yeni haftada yüzde 0,2 artışla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.

Ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın da haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor.

Yılbaşından bu yana altın ne kadar kazandırdı?

Yıla 2 bin 994 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde yaklaşık yüzde 39 yükseliş yaşandı.

Ons altın tarafında ise yaklaşık yüzde 45 artış yaşandı. Ons altın yeni yıla 2 bin 294 dolar seviyelerinden başlamıştı.