Krizden kaçan Japonya'ya sığındı!

31 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

İtalya'da düzen karşıtı 5-Yıldız Partisi'nin aşırı sağ Kuzey Ligi ile hükümet kurma çalışmalarına tekrar başlamak istediğini belirtmesiyle, euro için referandum gibi görülecek bir seçimin rafa kalkması ihtimali dün piyasaları üzerindeki baskıyı bir parça azalttı. Euro ve İtalyan tahvillerinde toparlanma yaşandı, hisse senedi piyasaları üzerindeki baskı hafifledi. Ancak Sentix Euro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, son 1 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve İtalya'daki siyasi belirsizlikler devam ediyor. Bu ortamda güvenli liman arayışındaki para yönünü zengin ülkelerin tahviline ve Japon Yeni'ye çevirdi.

İtalya’daki siyasi krizin derinleşmesiyle birlikte başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki büyük ekonomileri, Amerikan ve Japon tahvilleri ralli yaptı. 10 yıl vadeli ABD tahvili önceki gün yüzde 2.77 getiri ile yedi haftanın en düşük seviyesine kadar geri çekildi. ABD 10 yıllıkları ay başında yüzde 3'ü aşarak Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyeye gelmişti. ABD'nin 2 yıl vadeli tahvilinin getirisi de yüzde 2.31 getiri seviyesinde fiyatlandı.

İtalyan ve Alman tahvilinin getiri farkı 122'den 274'e çıktı

İngiltere, Fransa ve Almanya tahvillerinde de alımlar yaşandı. Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvil yüzde 0.25'e kadar geriledi. Almanya ile İtalya'nın 10 yıllık tahvili arasında mayıs başında 122 baz puan olan fark dün 274 puana kadar çıktı. Yatırımcının diğer bir tercihi, kriz zamanlarında büyük ekonomisiyle güvenli liman olarak görülen Japonya. Ülkenin 10 yıllık kağıtlarının faizi yüzde 0.025 seviyesine indi, beş yıllık tahvilinde de faiz yüzde -0.125 olarak gerçekleşti. Ülkenin 30 yıllık tahvilinin faizi altı haftanın en düşük seviyesi olan 0.695'e indi.

Japon Yeni ve İsviçre Frangı da kazanç sağladı. Euro, Japon parası karşısında 11 ayın en düşük seviyesi 124.62 düzeyine gerilerken, frank karşısında da eylül ayından bu yana en büyük günlük kaybını yaşayarak 1.15 düzeyine geriledi.

İtalya'nın riski ise artıyor. İtalya Hazinesi, dün düzenlenen ihalede, 1.82 milyar euro değerinde 10 yıllık tahvil sattı. İhalede faiz ise yüzde 3 ile 2014 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. 5 yıllık tahvil ihalesinde de faiz yüzde 2.32 ile Şubat 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nisan ayında faiz oranı yüzde 0.56 olarak gerçekleşmişti.

Avrupa'nın sorunlu ekonomileri arasında görülen İspanya, Portekiz ve Yunanistan hisse senedi piyasalarıyla tahvilinde de satış baskısı görülüyor.

5-Yıldız ve Kuzey Birliği yeniden masada

Seçimlerden bu yana geçen yaklaşık üç ayda hükümet kuramayan İtalyan partiler hafta sonunda başlayan siyasi krizi atlatmak için bir son dakika çözümü üretmeye çalışıyorlar. Parlamentoda en çok sandalyeyi alan düzen karşıtı 5-Yıldız hareketinden bir kaynak partisinin aşırı sağ Kuzey Birliği ile hükümet kurma çalışmalarına tekrar başlamak istediğini belirtti. Düzen karşıtı bu iki partinin euro karşıtı bakan adayı hafta sonunda Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından veto edilmişti. Bunun ardından partiler koalisyon çalışmalarından vazgeçmişti. Kaynaklara göre iki parti ekonomi bakanlığı için "başka bir isimde uzlaşma noktası" bulmaya çalışıyor. Başbakan olarak görevlendirilen Carlo Cottarelli, "Siyasi yönetimin doğuşu için yeni olasılıklar ortaya çıktı" diyerek kendisi gibi teknokratlardan ziyade siyasetçiler tarafından kurulacak hükümetin yakında göreve gelebileceğinin sinyalini verdi.