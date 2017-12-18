Küçük yatırımcı milyonerden fazla kazandı!

18 Aralık 2017

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Ortalama getirinin son üç yılda yüzde 20 düzeyinde gerçekleştiği hisse senedi piyasasında kazanç şampiyonu küçük ve orta ölçekli yatırımcı oldu. Portföy büyüklüğü 50-250 bin TL aralığındaki yatırımcının üç yıldaki kazancı yüzde 40 olurken, 1 milyon TL ve üzerindeki portföy büyüklüğüne sahip "milyoner" yatırımcının getirisi yüzde 25'te kaldı. Aynı dönemde küçük yatırımcı sayısı da arttı. Diğer yandan, yabancı yatırımcılar arasında yüzde 91 getiri ile ilk sırada yer alan Kanadalı yatırımcıların kazancı dikkat çekti. ABD'li yatırımcı sayısı ise düşüş gösterdi. Küçük yatırımcı, hızlı balık çıktı. Hisse senetleri piyasasının yüzde 20 prim yaptığı son 3 yıllık dönemde portföy büyüklüğü 100 ila 250 bin TL aralığında olan küçük ve orta ölçekli yatırımcı milyoner yatırımcıdan daha fazla kazandı. Aynı dönemde borsanın küçük yatırımcı müşterisi de arttı.

Merkez Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Pay Senedi Piyasası'nda 2014-2017 Kasım arasındaki verileri kıyaslandığında 1 milyon TL ve üzerindeki ‘milyoner' yatırımcının portföyünü yüzde 25 düzeyinde artırdığı gözlenirken, 20-50 bin TL, 50-100 bin TL, 100-250 bin TL, 250-500 bin TL arasındaki portföy dilimindeki yatırımcıların portföy değerlerini yüzde 40 düzeyinde artırdıkları dikkat çekti. Milyoner yatırımcının ise aynı sürede portföy değerini 235 milyar 853 milyon TL'den yüzde 25'lik artışla 294 milyon 320 bin TL'ye çıkardıkları gözlendi.

3 yılda 1250 milyoner geldi

Son 3 yılda milyoner sayısı ise 1250 kişi arttı. Bu süreçte 21 bin 942 kişi ile 20-50 bin TL dilimindeki portföy değeri olan yatırımcıların sayısı arttı. Öte yanda, toplam yatırımcı sayısı ise 23 bin 830 kişi artarak 1 milyon 61 bin 813'ten 1 milyon 85 bin 643 kişiye yükseldi. Son 3 yıllık süreçte takas oranı incelendiğinde ise 2014'te yabancı yatırımcıların yüzde 63,83 olan takas oranı, 2017 Kasım ayı itibarıyla yüzde 65,39'a çıktığı gözlenirken, yabancıların Borsa'daki pay değerleri ise 157 milyar 771 milyon TL'den 206 milyar 874 milyon TL'ye yükseldi.

Kanadalı yatırımcı uçtu!

Bu süreçte Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcıların hareketleri incelendiğinde, Kanadalı yatırımcıların portföyünü ciddi oranda artırdığı gözlendi. Kanadalı yatırımcının portföy büyüklüğü 3 milyar 125 milyon liradan yüzde 90,94 artarak 5 milyar 967 milyon liraya çıktığı dikkat çekiyor. Aynı süreçte Kanadalı yatırımcı sayısındaki artış da dikat çekti. Bu süreçte 11 Kanadalı yatırımcı giriş yaptı.

Bu arada Lüksemburglu yatırımcıların portföylerini yüzde 50,81 artırarak 10 milyar 69 milyon TL'den 15 milyar 185 milyon TL'ye, Hollandalı yatırımcıların ise 6 milyar 354 milyon TL'den yüzde 36,46 artış ile 8 milyar 671 milyar TL'ye portföylerini çıkardıkları gözlendi.

ABD'li yatırımcı kaçtı!